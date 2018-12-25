Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

15 dakika önce

Salon: Burhan FelekHakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet GülTHY: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Duygu Arslan, Nikolic, İpek Ercan, Mislina Kılıç)Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladin, Cansu Çetin, Jackson...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

THY: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar ( Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Duygu Arslan, Nikolic, İpek Ercan, Mislina Kılıç)

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladin, Cansu Çetin, Jackson ( Gizem Karadayı, Meryem Boz, Sinem Yıldız)

Setler : 22-25, 19-25, 17-25

Süre: 77 dakika (28, 26, 23)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, THY'yi 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:27 Kaynak: AA

Vestel, Berin Yıldırım, Sigorta, Galatasaray, Spor
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