Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
15 dakika önce
Salon: Burhan FelekHakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet GülTHY: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Duygu Arslan, Nikolic, İpek Ercan, Mislina Kılıç)Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladin, Cansu Çetin, Jackson...
Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt
, Mehmet Gül THY
: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar ( Berin Yıldırım
, Funda Bilgi, Duygu Arslan
, Nikolic, İpek Ercan, Mislina Kılıç) Galatasaray
HDI Sigorta
: Çağla Akın
, Leys, Aslı Kalaç
, Hande Baladin, Cansu Çetin
, Jackson ( Gizem Karadayı
, Meryem
Boz, Sinem Yıldız)
Setler : 22-25, 19-25, 17-25
Süre: 77 dakika (28, 26, 23)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 11. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, THY'yi 3-0 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:27 Kaynak: AA
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