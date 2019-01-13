Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

7 dakika önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Meryem Pelenk Tekol, Erhan AlparslanKarayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Marina Tumas, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Esra Betül Çetin, Mariana Aydın, Gerasymova)VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Ting, Rasic, Ebrar...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Meryem Pelenk Tekol, Erhan Alparslan

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Marina Tumas, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Esra Betül Çetin, Mariana Aydın, Gerasymova)

VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Ting, Rasic, Ebrar Karakurt (Gizem Örge Güner, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay)

Setler: 17-25, 21-25, 25-27

Süre: 80 dakika (22, 29, 29)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:59 Kaynak: AA

Spor
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