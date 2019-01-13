Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
7 dakika önce
Salon: TVF BaşkentHakemler: Meryem Pelenk Tekol, Erhan AlparslanKarayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Marina Tumas, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Esra Betül Çetin, Mariana Aydın, Gerasymova)VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Ting, Rasic, Ebrar...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Meryem Pelenk Tekol, Erhan Alparslan
Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Marina Tumas, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Esra Betül Çetin, Mariana Aydın, Gerasymova)
VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Ting, Rasic, Ebrar Karakurt (Gizem Örge Güner, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay)
Setler: 17-25, 21-25, 25-27
Süre: 80 dakika (22, 29, 29)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:59 Kaynak: AA
Efsane Futbolcu Hagi'nin Oğlu Lanis'ten Galatasaray'a Yeşil Işık
Efsane Futbolcu Hagi, Belhanda'yı Hedef Aldı: Kaç Golü Kaç Asisti Var
44 Yıllık Elazığ Atatürk Stadyumu Yıkılıyor
Fenerbahçeliler Büyükada'da Lefter'i Andı