Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
26 dakika önce
Salon: Burhan FelekHakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet GülGalatasaray HDI Sigorta: Jackson, Nursevil Aydınlar, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Cansu Çetin (Gizem Karadayı, Çağla Akın, Buse Kayacan, Meryem Boz)Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Saliha Şahin, Ayçin...
Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt
, Mehmet Gül Galatasaray
HDI Sigorta
: Jackson, Nursevil Aydınlar
, Leys, Aslı Kalaç
, Hande Baladın
, Cansu Çetin
( Gizem Karadayı
, Çağla Akın
, Buse Kayacan, Meryem
Boz)
Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan
, Yasemin Güveli, Tumas, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Mariana Aydın, Gerasymova, Yasemin Özel, Esra Çetin)
Setler: 25-12, 25-15, 25-20
Süre: 67 dakika (18, 23, 26)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Karayolları'nı 3-0 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:32 Kaynak: AA
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