Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

26 dakika önce

Salon: Burhan FelekHakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet GülGalatasaray HDI Sigorta: Jackson, Nursevil Aydınlar, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Cansu Çetin (Gizem Karadayı, Çağla Akın, Buse Kayacan, Meryem Boz)Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Saliha Şahin, Ayçin...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Jackson, Nursevil Aydınlar, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Cansu Çetin ( Gizem Karadayı, Çağla Akın, Buse Kayacan, Meryem Boz)

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Mariana Aydın, Gerasymova, Yasemin Özel, Esra Çetin)

Setler: 25-12, 25-15, 25-20

Süre: 67 dakika (18, 23, 26)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Karayolları'nı 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:32 Kaynak: AA

Şenyurt, Vestel, Gizem Karadayı, Sigorta, Spor
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