Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ramazan Demiröz, Metin Korkut
VakıfBank: Cansu Özbay
, Robinson, Rasic, Sloetjes, Tuğba Şenoğlu
, Zehra Güneş
(Gizem Örge
Güner, Ayça Aykaç
, Buket Gülübay
, Kübra Çalışkan
, Ebrar Karakurt
) Beşiktaş
: Jerkov, Janset
Cemre Erkul, Rykhliuk, Ceren Kestirengöz
, Belien, Arelya Karasoy (Pınar
Atasever, Rida Erlalelitepe, Merve Tanıl, Hümay Topaloğlu)
Setler: 18-25, 25-14, 25-20, 16-25, 15-9
Süre: 116 dakika (23, 22, 26, 28, 17)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla VakıfBank 12. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise 7. mağlubiyetini yaşadı.