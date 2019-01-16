Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

34 dakika önce

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Ramazan Demiröz, Metin KorkutVakıfBank: Cansu Özbay, Robinson, Rasic, Sloetjes, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş (Gizem Örge Güner, Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Kübra Çalışkan, Ebrar Karakurt)Beşiktaş: Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Ceren Kestirengöz,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Demiröz, Metin Korkut

VakıfBank: Cansu Özbay, Robinson, Rasic, Sloetjes, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş (Gizem Örge Güner, Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Kübra Çalışkan, Ebrar Karakurt)

Beşiktaş: Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Ceren Kestirengöz, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Rida Erlalelitepe, Merve Tanıl, Hümay Topaloğlu)

Setler: 18-25, 25-14, 25-20, 16-25, 15-9

Süre: 116 dakika (23, 22, 26, 28, 17)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında VakıfBank, sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla VakıfBank 12. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:51 Kaynak: AA

Vestel, Karakurt, Gizem Örge, Beşiktaş, Spor
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