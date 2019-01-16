Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Yılmaz Duman
, Yasin Okumuş Nilüfer
Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, Hande Korkut
(Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer) Türk Hava Yolları
: Havlickova, Şeyma Ercan, Enright, Özge Kırdar, Ruseva, Su Zent ( Berin Yıldırım
, İpek Ercan, Yağmur Mislina Kılıç, Duygu Arslan
, Funda Bilgi)
Setler: 25-17, 25-23, 25-17
Süre: 83 dakika (27, 29, 27)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi 13. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.