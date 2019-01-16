Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

22 dakika önce

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Yılmaz Duman, Yasin OkumuşNilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, Hande Korkut (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer)Türk Hava Yolları: Havlickova, Şeyma Ercan, Enright, Özge Kırdar, Ruseva, Su Zent (Berin Yıldırım, İpek Ercan,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Yılmaz Duman, Yasin Okumuş

Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, Hande Korkut (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer)

Türk Hava Yolları: Havlickova, Şeyma Ercan, Enright, Özge Kırdar, Ruseva, Su Zent ( Berin Yıldırım, İpek Ercan, Yağmur Mislina Kılıç, Duygu Arslan, Funda Bilgi)

Setler: 25-17, 25-23, 25-17


Süre: 83 dakika (27, 29, 27)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta maçında Nilüfer Belediyespor, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:01 Kaynak: AA

Vestel, Berin Yıldırım, Türk Hava Yolları, Spor
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