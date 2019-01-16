Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

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Hamama Giden Genç Adam, Arkasında Not Bırakıp İntihar Etti

Suudi Arabistan'dan Bir Takımın, Sofiane Feghouli'ye Yıllık 6 Milyon Euro Teklif Yaptığı İddia Edildi