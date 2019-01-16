Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun ŞenerFenerbahçe Opet: Antonijevic, Ramos, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Polen Ünver, Sıla Çalışkan, Merve Dalbeler)Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Ceyda Aktaş, Ergül Eroğlu, Hunter, Lee,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun Şener

Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Ramos, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Polen Ünver, Sıla Çalışkan, Merve Dalbeler)

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Ceyda Aktaş, Ergül Eroğlu, Hunter, Lee, Bahar Akbay, Drews (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Melis Kara, Seray Altay)

Setler: 25-21, 25-20, 25-22

Süre: 73 dakika (24, 23, 26)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, sahasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:03 Kaynak: AA

Vestel, Beylikdüzü, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, voleybol, Spor
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