Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
17 dakika önce
Salon: TVF BaşkentHakemler: Hatice Yıldız Özmen, Erkan SarıHalkbank: Ada Germen, Hande Naz Şimşek, Simon, Reed, Simeonova, Aslıhan Kılıç (Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Simge Yalçın, Fulden Ural, Asena Seyli, Ramos)Eczacıbaşı VitrA: Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Gözde Yılmaz,...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Hatice Yıldız Özmen, Erkan Sarı
Halkbank: Ada Germen, Hande Naz Şimşek, Simon, Reed, Simeonova, Aslıhan Kılıç (Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Simge Yalçın, Fulden Ural, Asena Seyli, Ramos)
Eczacıbaşı VitrA: Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Gözde Yılmaz, Kim Koung, Gibbemeyer (Dilara Bağcı)
Setler: 14-25, 15-25, 15-25
Süre: 76 dakika (26, 24, 26)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:40 Kaynak: AA
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