Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

17 dakika önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Hatice Yıldız Özmen, Erkan SarıHalkbank: Ada Germen, Hande Naz Şimşek, Simon, Reed, Simeonova, Aslıhan Kılıç (Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Simge Yalçın, Fulden Ural, Asena Seyli, Ramos)Eczacıbaşı VitrA: Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Gözde Yılmaz,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Hatice Yıldız Özmen, Erkan Sarı

Halkbank: Ada Germen, Hande Naz Şimşek, Simon, Reed, Simeonova, Aslıhan Kılıç (Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Simge Yalçın, Fulden Ural, Asena Seyli, Ramos)

Eczacıbaşı VitrA: Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Gözde Yılmaz, Kim Koung, Gibbemeyer (Dilara Bağcı)

Setler: 14-25, 15-25, 15-25

Süre: 76 dakika (26, 24, 26)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:40 Kaynak: AA

voleybol, Türkiye Voleybol Federasyonu, Vestel, Spor
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