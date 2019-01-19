Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Erdal Akıncı, Recep KarakoçBeşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Erkul, Rykhliuk, Ceren Kestirengöz, Belien (Pınar Atasever, Rida Erlalelitepe, Hümay Topaloğlu, Merve Tanıl, Dilara Bilge, İkbal Albayrak)Galatasaray HDI Sigorta: Jackson, Nursevil Aydınlar, Leys,...

Salon: Burhan Felek



Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç



Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Erkul, Rykhliuk, Ceren Kestirengöz, Belien (Pınar Atasever, Rida Erlalelitepe, Hümay Topaloğlu, Merve Tanıl, Dilara Bilge, İkbal Albayrak)



Galatasaray HDI Sigorta: Jackson, Nursevil Aydınlar, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Cansu Çetin (Gizem Karadayı, Meryem Boz, Elifsu Ericek)



Setler: 23-25, 15-25, 17-25



Süre: 76 dakika (26, 22, 28)



Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasındaki derbide Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.



Bu sonucun ardından Galatasaray HDI Sigorta ligdeki 9. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş 8. mağlubiyetini aldı.



Maça taktik servislerle başlayan ve 5-1 öne geçen Beşiktaş karşısında oyunu bırakmayan Galatasaray HDI Sigorta, skoru 5-5'te eşitledi. Sarı-kırmızılılar, Jackson ve Hande'nin smaç sayılarıyla teknik molayı 12-8 önde kapattı. Siyah-beyazlılar, Jerkov'un sayılarıyla farkı kapatsa da Galatasaray HDI Sigorta ilk seti 25-23 önde tamamladı.



İkinci sete iyi başlayan Galatasaray HDI Sigorta, 5-1 öne geçse de Beşiktaş skoru 6-6'da eşitledi. Teknik molayı 12-11 üstün geçen sarı-kırmızılılar, köşe ataklarıyla farkı açtı ve seti 25-15 kazanmayı bildi.



Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette etkili servisler atan Galatasaray HDI Sigorta, teknik molayı 12-9 önde kapattı. Meryem ve Hande'nin etkili ataklarıyla sayılar bulan sarı-kırmızılılar seti 25-17, maçı da 3-0 kazandı.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Galatasaray-Ankaragücü Maçının VAR Hakemi Barış Şimşek Oldu!

Eren Derdiyok, Çin Ekibi Guangzhou Evergrande ile El Sıkıştı

Galatasaray Yönetimi Younes Belhanda'yı Göndermek İsterken, Fatih Terim Yıldız İsmi Kadroda Tutmak İstiyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Başka Takımlar Gibi Bileklik Satmadık