Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
1 saat önce
Salon: Burhan FelekHakemler: Serdar Nişancıoğlu, Aylin TurnaoğluTürk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Su Zent, Mislina Kılıç, Enright, Ruseva (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Duygu Arslan)Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ceyda Durukan, Reed, Lenny, Simeonova (Derya Çayırgan, Asena...
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Aylin Turnaoğlu
Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Su Zent, Mislina Kılıç, Enright, Ruseva (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Duygu Arslan)
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ceyda Durukan, Reed, Lenny, Simeonova (Derya Çayırgan, Asena Seyli, Duygu Doğan, Ramos, Ada Germen)
Setler: 25-17, 25-17, 23-25, 25-23
Süre: 113 dakika (22, 27, 34, 30)
Voleybol Sultanlar Ligi 14. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları, Halkbank'ı 3-1 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:21 Kaynak: AA
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