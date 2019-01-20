Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Serdar Nişancıoğlu, Aylin TurnaoğluTürk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Su Zent, Mislina Kılıç, Enright, Ruseva (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Duygu Arslan)Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ceyda Durukan, Reed, Lenny, Simeonova (Derya Çayırgan, Asena...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Aylin Turnaoğlu

Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Su Zent, Mislina Kılıç, Enright, Ruseva (Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Duygu Arslan)

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Ceyda Durukan, Reed, Lenny, Simeonova (Derya Çayırgan, Asena Seyli, Duygu Doğan, Ramos, Ada Germen)

Setler: 25-17, 25-17, 23-25, 25-23

Süre: 113 dakika (22, 27, 34, 30)

Voleybol Sultanlar Ligi 14. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları, Halkbank'ı 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:21 Kaynak: AA

Duygu Arslan, Berin Yıldırım, Spor
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