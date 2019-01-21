Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Anafartalar
Hakemler: Ramazan
Demiröz, Ebru Aladağ Çanakkale Belediyespor
: Birgül Güler
,
Perez, Ece Hocaoğlu
, Bihter Dumanoğlu, Cansu
Aydınoğulları, Melis Durul (Sobolska, Semra Özer, Işıl
Öz, Ebru Bedir) Nilüfer
Belediyespor: Aylin
Sarıoğlu, Bailey, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, Hande Korkut
(Özgenur Yurdagülen, Aslı
Tecimer, Hazal Selin Arifoğlu)
Setler: 25-22, 22-25, 22-25,
22-25
Süre: 127 dakika (30, 32, 32, 33) Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-1
yendi.