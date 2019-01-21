Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: AnafartalarHakemler: Ramazan Demiröz, Ebru AladağÇanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Cansu Aydınoğulları, Melis Durul (Sobolska, Semra Özer, Işıl Öz, Ebru Bedir)Nilüfer Belediyespor: Aylin Sarıoğlu, Bailey, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, Hande...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Anafartalar

Hakemler: Ramazan
Demiröz, Ebru Aladağ

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler,
Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Cansu
Aydınoğulları, Melis Durul (Sobolska, Semra Özer, Işıl
Öz, Ebru Bedir)

Nilüfer Belediyespor: Aylin
Sarıoğlu, Bailey, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, Hande Korkut (Özgenur Yurdagülen, Aslı
Tecimer, Hazal Selin Arifoğlu)

Setler: 25-22, 22-25, 22-25,
22-25

Süre: 127 dakika (30, 32, 32, 33)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-1
yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:51 Kaynak: AA

Ece Hocaoğlu, Birgül Güler, Vestel, Spor
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