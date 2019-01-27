Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
1 saat önce
Salon: Burhan FelekHakemler: Nurper Özbar, Aylin TurnaoğluGalatasaray HDI Sigorta: Jackson, Nursevil Aydınlar, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Cansu Çetin (Gizem Karadayı, Meryem Boz, Çağla Akın, Elifsu Ericek)VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes...
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu Galatasaray
HDI Sigorta
: Jackson, Nursevil Aydınlar
, Leys, Aslı Kalaç
, Hande Baladın
, Cansu Çetin
( Gizem Karadayı
, Meryem
Boz, Çağla Akın
, Elifsu Ericek
)
VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan
, Cansu Özbay
, Zhu Ting, Zehra Güneş
, Sloetjes ( Gizem Güner
, Ayça Aykaç
)
Setler: 21-25, 12-25, 20-25
Süre: 74 dakika (27, 22, 25)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:38 Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, Akhisarspor'u 3-1'le Geçti
Emre Aşık'ı, FETÖ'ye Üye Olduğu İçin İhbar Ettiği Söylenen Yağmur Aşık, Çileden Çıktı
Ligden Çekilme Kararı Alan Gaziantepspor, İnegölspor Maçına Çıkmadı
Avustralya Açık'ta Rafael Nadal'ı 3-0 Yenen Novak Djokovic Şampiyon Oldu