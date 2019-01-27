Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Nurper Özbar, Aylin TurnaoğluGalatasaray HDI Sigorta: Jackson, Nursevil Aydınlar, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Cansu Çetin (Gizem Karadayı, Meryem Boz, Çağla Akın, Elifsu Ericek)VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Jackson, Nursevil Aydınlar, Leys, Aslı Kalaç, Hande Baladın, Cansu Çetin ( Gizem Karadayı, Meryem Boz, Çağla Akın, Elifsu Ericek)

VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes ( Gizem Güner, Ayça Aykaç)

Setler: 21-25, 12-25, 20-25

Süre: 74 dakika (27, 22, 25)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:38 Kaynak: AA

Spor
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