Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

36 dakika önce

Salon: Mimar SinanHakemler: Hakkı Demiralay, Yılmaz DumanAydın Büyükşehir Belediyespor: Seda Arısoy, Brayelin Martinez, Aybüke Özdemir, Lopez, Ezgi Akyaldız, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere, Ceyda Demirhan, Darya Özbek, Duygu Düzceler, Desislava) Beşiktaş: Arelya Karasoy, Rykhliuk, Jerkov,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Yılmaz Duman

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Seda Arısoy, Brayelin Martinez, Aybüke Özdemir, Lopez, Ezgi Akyaldız, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere, Ceyda Demirhan, Darya Özbek, Duygu Düzceler, Desislava)


Beşiktaş: Arelya Karasoy, Rykhliuk, Jerkov, Dilara Bilge, Merve Albayrak, Ceren Kestirengöz (Pınar Atasever, Hümay Topaloğlu, Rida, Janset Erkul)

Setler: 25-22, 22-25, 15-25, 18-25

Süre: 112 dakika (28, 32, 26, 26)


Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:33 Kaynak: AA

Sazlıdere, Vestel, Beşiktaş, Büyükşehir Belediyespor, Spor
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