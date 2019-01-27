Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Yılmaz Duman Aydın Büyükşehir Belediyespor
: Seda Arısoy, Brayelin Martinez, Aybüke Özdemir, Lopez, Ezgi Akyaldız, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere
, Ceyda Demirhan, Darya Özbek, Duygu Düzceler, Desislava) Beşiktaş
: Arelya Karasoy, Rykhliuk, Jerkov, Dilara Bilge, Merve Albayrak, Ceren Kestirengöz
(Pınar
Atasever, Hümay Topaloğlu, Rida, Janset
Erkul)
Setler: 25-22, 22-25, 15-25, 18-25
Süre: 112 dakika (28, 32, 26, 26)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.