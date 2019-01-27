Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: Beylikdüzü Spor KompleksiHakemler: Erol Akbulut, Tayfun ŞenerKameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Seray Altay, Sabriye Gönülkırmaz (Simay Kurt, Bahar Akbay, Melis Buse Kara, Ceyda Aktaş, Melisa Memiş)Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi

Hakemler: Erol Akbulut, Tayfun Şener

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Seray Altay, Sabriye Gönülkırmaz (Simay Kurt, Bahar Akbay, Melis Buse Kara, Ceyda Aktaş, Melisa Memiş)

Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, Su Zent ( Berin Yıldırım, Funda Bilgi, Duygu Arslan, Nikolic, Mislina Yağmur Kılıç)

Setler: 25-18, 25-21, 32-30

Süre: 103 dakika (30, 30, 43)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:30 Kaynak: AA

Vestel, Türk Hava Yolları, Beylikdüzü, voleybol, Spor
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