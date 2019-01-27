Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Beylikdüzü
Spor Kompleksi
Hakemler: Erol Akbulut, Tayfun Şener
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Seray Altay
, Sabriye Gönülkırmaz (Simay Kurt, Bahar Akbay, Melis Buse Kara, Ceyda Aktaş
, Melisa Memiş) Türk Hava Yolları
: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, Su Zent ( Berin Yıldırım
, Funda Bilgi, Duygu Arslan
, Nikolic, Mislina Yağmur Kılıç)
Setler: 25-18, 25-21, 32-30
Süre: 103 dakika (30, 30, 43)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.