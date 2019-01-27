Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

51 dakika önce

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tuncay SevimNilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, Hande Korkut, (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Selin Hazal Arifoğlu)Karayolları: Marina, Elif Şahin, Yulia, Saliha Şahin, Yasemin Güveli,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Tuncay Sevim

Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, Hande Korkut, (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Selin Hazal Arifoğlu)

Karayolları: Marina, Elif Şahin, Yulia, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Mariana Aydın (Betül Esra Çetin, Tuğçe Ceyhan, Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Yasemin Özel)

Setler: 25-20, 25-21, 24-26, 12-25, 15-12

Süre: 134 dakika (29, 29, 35, 23, 18)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Karayolları'nı 3-2 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:27 Kaynak: AA

voleybol, Marina, Hande Korkut, Vestel, Spor
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