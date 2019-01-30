Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

31 dakika önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Caner Çıldır, Selçuk GörmenTürk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, Su Zent (Berin Yıldırım, Nikolic, İrem Çor, Duygu Arslan, Mislina Kılıç)Eczacıbaşı VitrA : Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kim Koung, Gibbemeyer, Gamze...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Caner Çıldır, Selçuk Görmen

Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, Su Zent ( Berin Yıldırım, Nikolic, İrem Çor, Duygu Arslan, Mislina Kılıç)

Eczacıbaşı VitrA : Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kim Koung, Gibbemeyer, Gamze Kılıç (Simge Aköz)

Setler: 10-25, 15-25, 19-25

Süre: 68 dakika (20, 22, 26)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 16. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:26 Kaynak: AA

Çıldır, Vestel, Berin Yıldırım, Spor
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