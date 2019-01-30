Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
31 dakika önce
Salon: Burhan FelekHakemler: Caner Çıldır, Selçuk GörmenTürk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, Su Zent (Berin Yıldırım, Nikolic, İrem Çor, Duygu Arslan, Mislina Kılıç)Eczacıbaşı VitrA : Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kim Koung, Gibbemeyer, Gamze...
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Caner Çıldır
, Selçuk
Görmen Türk Hava Yolları
: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, Su Zent ( Berin Yıldırım
, Nikolic, İrem Çor, Duygu Arslan
, Mislina Kılıç) Eczacıbaşı
VitrA : Meliha İsmailoğlu
, Büşra Kılıçlı
, Boskovic, Kim Koung
, Gibbemeyer, Gamze Kılıç (Simge
Aköz)
Setler: 10-25, 15-25, 19-25
Süre: 68 dakika (20, 22, 26)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi 16. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:26 Kaynak: AA
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