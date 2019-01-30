Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

35 dakika önce

Salon: AnafartalarHakemler: Cihat Küçükboyacı, Fikret FidanÇanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu, Perez, Melis Durul (Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Gökçe Çiçek Aksoylu, Işıl Öz)Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Buse Melis Kara, Sabriye...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Anafartalar

Hakemler:
Cihat Küçükboyacı, Fikret Fidan

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu, Perez, Melis Durul (Bihter
Dumanoğlu, Semra Özer, Gökçe Çiçek Aksoylu, Işıl Öz)

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol
İhtisas: Buse Melis Kara, Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews (Melisa Memiş, Simay Kurt)

Setler: 23-25, 13-25, 31-29, 15-25

Süre: 120 dakika (28, 23, 43,
26)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi
16. hafta mücadelesinde Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas,
deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:18 Kaynak: AA

Birgül Güler, Vestel, Beylikdüzü, voleybol, Güncel
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