Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Ali Sarıkuzu, Koray Yılmazgil
Karayolları: Elif Şahin, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Yasemin Özel, Mariana Aydın
, Gerasymova (Gülçin Doğan, Tumas, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin
, Ayçin Akyol, Tuğçe Ceyhan
)
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Reed, Asena Seyli, Simeonova (Eylül
Akarçeşme, Simon, Aslı Koçoğlu, Aysun Aygör)
Setler: 16-25, 27-25, 22-25, 25-18, 15-11
Süre: 143 dakika (26, 36, 33, 29, 19)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Karayolları, Halkbank'ı 3-2 mağlup etti.