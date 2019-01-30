Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

25 dakika önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Ali Sarıkuzu, Koray YılmazgilKarayolları: Elif Şahin, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Yasemin Özel, Mariana Aydın, Gerasymova (Gülçin Doğan, Tumas, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin, Ayçin Akyol, Tuğçe Ceyhan)Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Reed, Asena...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ali Sarıkuzu, Koray Yılmazgil

Karayolları: Elif Şahin, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Yasemin Özel, Mariana Aydın, Gerasymova (Gülçin Doğan, Tumas, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin, Ayçin Akyol, Tuğçe Ceyhan)

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Reed, Asena Seyli, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Simon, Aslı Koçoğlu, Aysun Aygör)

Setler: 16-25, 27-25, 22-25, 25-18, 15-11

Süre: 143 dakika (26, 36, 33, 29, 19)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Karayolları, Halkbank'ı 3-2 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:57 Kaynak: AA

voleybol, Türkiye Voleybol Federasyonu, Vestel, Ceyhan, Spor
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