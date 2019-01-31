Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: İsmail Yıldırım
, Mehmet Topal Beşiktaş
: Arelya Karasoy, Jerkov, Dilara Bilge, Rykhliuk, Ceren Kestirengöz
, Janset
Cemre Erkul (Pınar
Atasever, Merve Tanıl, Belien, Merve İkbal Albayrak, Hümay Topaloğlu, Rida Erlalelitepe, Fatma Beyaz
) Nilüfer
Belediyespor: Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Hande Korkut
, Buse Ünal (Aylin Sarıoğlu, Elif Boran, Zeynep Seda
Uslu, Hazal Selin Arifoğlu, Seda Menekşe, Aslı Tecimer)
Setler: 25-23, 25-15, 25-27, 15-25, 8-15
Süre: 127 dakika (28, 23, 33, 27, 16)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yendi.