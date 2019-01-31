Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

31 dakika önce

Salon: Burhan FelekHakemler: İsmail Yıldırım, Mehmet TopalBeşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Dilara Bilge, Rykhliuk, Ceren Kestirengöz, Janset Cemre Erkul (Pınar Atasever, Merve Tanıl, Belien, Merve İkbal Albayrak, Hümay Topaloğlu, Rida Erlalelitepe, Fatma Beyaz)Nilüfer Belediyespor: Lazic,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: İsmail Yıldırım, Mehmet Topal

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Dilara Bilge, Rykhliuk, Ceren Kestirengöz, Janset Cemre Erkul (Pınar Atasever, Merve Tanıl, Belien, Merve İkbal Albayrak, Hümay Topaloğlu, Rida Erlalelitepe, Fatma Beyaz)

Nilüfer Belediyespor: Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Hande Korkut, Buse Ünal (Aylin Sarıoğlu, Elif Boran, Zeynep Seda Uslu, Hazal Selin Arifoğlu, Seda Menekşe, Aslı Tecimer)

Setler: 25-23, 25-15, 25-27, 15-25, 8-15

Süre: 127 dakika (28, 23, 33, 27, 16)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:22 Kaynak: AA

Spor
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