Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
57 dakika önce
Salon: EczacıbaşıHakemler: Tuncay Kandemir, Selçuk GörmenEczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Larson, Büşra Kılıçlı, Gözde Yılmaz, Güldeniz Önal, Gibbemeyer (Simge Aköz, Merve Atlıer, Boskovic, Ezgi Dilik)Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu, Yasemin...
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Tuncay Kandemir, Selçuk Görmen
Eczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Larson, Büşra Kılıçlı, Gözde Yılmaz, Güldeniz Önal, Gibbemeyer (Simge Aköz, Merve Atlıer, Boskovic, Ezgi Dilik)
Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım, Melis Durul (Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Gökçe Aksoylu, Işıl Öz, Ebru Bedir)
Setler: 25-22, 25-21, 25-15
Süre: 82 dakika (27, 30, 25)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 17. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:55 Kaynak: AA
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