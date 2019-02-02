Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

57 dakika önce

Salon: EczacıbaşıHakemler: Tuncay Kandemir, Selçuk GörmenEczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Larson, Büşra Kılıçlı, Gözde Yılmaz, Güldeniz Önal, Gibbemeyer (Simge Aköz, Merve Atlıer, Boskovic, Ezgi Dilik)Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu, Yasemin...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Tuncay Kandemir, Selçuk Görmen

Eczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Larson, Büşra Kılıçlı, Gözde Yılmaz, Güldeniz Önal, Gibbemeyer (Simge Aköz, Merve Atlıer, Boskovic, Ezgi Dilik)

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım, Melis Durul (Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Gökçe Aksoylu, Işıl Öz, Ebru Bedir)

Setler: 25-22, 25-21, 25-15

Süre: 82 dakika (27, 30, 25)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 17. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:55 Kaynak: AA

Spor
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