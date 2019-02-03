Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
1 saat önce
Salon: Cengiz GöllüHakemler: Sadettin Daneri, Tuncay SevimNilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, (Aylin Sarıoğlu, Hande Korkut, Aslı Tecimer, Elif Boran, Seda Menekşe ) VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu, Kübra Çalışkan, Kelsey, Lonneke,...
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Daneri, Tuncay Sevim Nilüfer
Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, (Aylin Sarıoğlu, Hande Korkut
, Aslı Tecimer, Elif Boran, Seda Menekşe )
VakıfBank: Cansu Özbay
, Zhu, Kübra Çalışkan
, Kelsey, Lonneke, Zehra Güneş
(Gizem Güney
Örge, Ebrar Karakurt
, Chiara, Buket Gülübay
)
Setler: 20-25, 19-25, 16-25
Süre: 75 Dakika (25, 25, 25)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:19 Kaynak: AA
Beşiktaş, Antalyaspor'u Farkla Boğdu: 6-2
Medipol Başakşehir, Akhisarspor'u 3-0 Yendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Çakmak'a Taziye Telefonu
Çaykur Rizespor, BB Erzurumspor'u Tek Golle Devirdi