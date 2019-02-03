Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: Cengiz GöllüHakemler: Sadettin Daneri, Tuncay SevimNilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, (Aylin Sarıoğlu, Hande Korkut, Aslı Tecimer, Elif Boran, Seda Menekşe ) VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu, Kübra Çalışkan, Kelsey, Lonneke,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Daneri, Tuncay Sevim

Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic, (Aylin Sarıoğlu, Hande Korkut, Aslı Tecimer, Elif Boran, Seda Menekşe )


VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu, Kübra Çalışkan, Kelsey, Lonneke, Zehra Güneş (Gizem Güney Örge, Ebrar Karakurt, Chiara, Buket Gülübay)

Setler: 20-25, 19-25, 16-25

Süre: 75 Dakika (25, 25, 25)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:19 Kaynak: AA

Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Hande Korkut, Vestel, Spor
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