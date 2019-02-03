Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Deniz Güvenç Demir, Ayşim Erginay
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Reed, Aysun Aygör, Simeonova (Eylül
Akarçeşme, Asena Seyli, Simon) Beşiktaş
: Jerkov, Dilara Bilge, Rykhliuk, Ceren Kestirengöz
, Janset
Cemre Erkul, Arelya Karasoy (Pınar
Atasever, Hümay Topaloğlu, Fatma Beyaz
, Merve Tanıl, Rida Erlalelitepe)
Setler: 18-25, 22-25, 25-20, 28-30
Süre: 137 dakika (26, 33, 30, 48)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş, deplasmanda Halkbank'ı 3-1 yendi.