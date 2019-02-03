Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

47 dakika önce

Salon: Beylikdüzü Spor MerkeziHakemler: Nurper Özbar, Tayfun ŞenerKameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Kara)Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Marina Tumas, Mariana...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Beylikdüzü Spor Merkezi

Hakemler: Nurper Özbar, Tayfun Şener

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Kara)

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Marina Tumas, Mariana Aydın, Gerasymova, (Gülçin Doğan, Esra Çetin, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Seda Canlı)

Setler: 21-25, 25-16, 25-18, 25-20

Süre: 115 dakika (31, 27, 27, 30)

Voleybol Sultanlar Ligi 17. hafta karşılaşmasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Karayolları'nı 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:06 Kaynak: AA

Ceyda Aktaş, Beylikdüzü, voleybol, Spor
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