Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
40 dakika önce
Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Ramazan Çevik, Aylin TurnaoğluVakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Melis Gürkaynak, Sloetjes, DiIulio (Ayça Aykaç, Buket Gülübay)Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Asena Seyli, Simon, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Kai Reed,...
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Melis Gürkaynak, Sloetjes, DiIulio (Ayça Aykaç, Buket Gülübay)
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Asena Seyli, Simon, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Kai Reed, Aysun Aygör)
Setler: 25-19, 25-16, 25-16
Süre: 74 dakika (27, 22, 25)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında VakıfBank, Halkbank'ı 3-0 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:27 Kaynak: AA
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