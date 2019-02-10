Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

40 dakika önce

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Ramazan Çevik, Aylin TurnaoğluVakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Melis Gürkaynak, Sloetjes, DiIulio (Ayça Aykaç, Buket Gülübay)Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Asena Seyli, Simon, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Kai Reed,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Melis Gürkaynak, Sloetjes, DiIulio (Ayça Aykaç, Buket Gülübay)

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Asena Seyli, Simon, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Kai Reed, Aysun Aygör)

Setler: 25-19, 25-16, 25-16

Süre: 74 dakika (27, 22, 25)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında VakıfBank, Halkbank'ı 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:27 Kaynak: AA

Spor
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