Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

54 dakika önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Ramazan Demiröz, Seçkin YenerBeşiktaş: Jerkov, Janset Erol, Rykhiluk, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Arelya Karasoy (Pınar Ataseven, Rida Erlalelitepe, İkbal Albayrak)Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Simon Lee, Ergül Eroğlu,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Demiröz, Seçkin Yener

Beşiktaş: Jerkov, Janset Erol, Rykhiluk, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Arelya Karasoy (Pınar Ataseven, Rida Erlalelitepe, İkbal Albayrak)

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Simon Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Kara, Bahar Akbay, Deniz Uyanık, Seray Altay)

Setler: 25-21, 17-25, 25-23, 18-25, 11-15

Süre: 122 dakika (27, 24, 29, 26,16)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:45 Kaynak: AA

Vestel, Pınar, Beylikdüzü, voleybol, Spor
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