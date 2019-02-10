Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
30 dakika önce
Salon: Mimar SinanHakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat BüyükpamukçuAydın Büyükşehir Belediyespor: Brayelin Martinez, Gözde Dal İrgi, Lopez, Fulden Ural, Jineiry Martinez, Duygu Düzceler (Sedef Sazlıdere, Darya Özbek, Seda Arısoy, Ezgi Akyaldız, Ceyda Demirhan, Nikolaeva)Fenerbahçe Opet:...
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Brayelin Martinez, Gözde Dal İrgi, Lopez, Fulden Ural, Jineiry Martinez, Duygu Düzceler (Sedef Sazlıdere, Darya Özbek, Seda Arısoy, Ezgi Akyaldız, Ceyda Demirhan, Nikolaeva)
Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Fatma Yıldırım, Dicle Nur Babat, Vargas, Bahar Toksoy Guidetti, Bricio (Melis Yılmaz, Polen Ünver, Sıla Çalışkan, Rabadzhieva)
Setler: 19-25, 25-17, 12-25, 28-26, 9-15
Süre: 133 dakika (27, 28, 23, 39, 16)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:00 Kaynak: AA
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