Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

10 dakika önce

Salon: AnafartalarHakemler: Yılmaz Duman, Ebru AyataÇanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu, Perez, Melis Durul (Ebru Bedir, Işıl Öz, Semra Özer, Bihter Dumanoğlu)Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, İpek Ercan...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Anafartalar

Hakemler: Yılmaz Duman,
Ebru Ayata

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu, Perez, Melis Durul (Ebru Bedir, Işıl Öz, Semra Özer, Bihter Dumanoğlu)

Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, İpek Ercan (Berin Yıldırım, Funda Bilgi)

Setler: 21-25, 22-25, 17-25

Süre:
84 dakika (32, 29, 23)

Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi 18. hafta maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:52 Kaynak: AA

Birgül Güler, Yılmaz Duman, Vestel, Türk Hava Yolları, Spor
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