Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
10 dakika önce
Salon: AnafartalarHakemler: Yılmaz Duman, Ebru AyataÇanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu, Perez, Melis Durul (Ebru Bedir, Işıl Öz, Semra Özer, Bihter Dumanoğlu)Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, İpek Ercan...
Salon: Anafartalar
Hakemler: Yılmaz Duman,
Ebru Ayata
Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu, Perez, Melis Durul (Ebru Bedir, Işıl Öz, Semra Özer, Bihter Dumanoğlu)
Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, İpek Ercan (Berin Yıldırım, Funda Bilgi)
Setler: 21-25, 22-25, 17-25
Süre:
84 dakika (32, 29, 23)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi 18. hafta maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:52 Kaynak: AA
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