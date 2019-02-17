Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Aysun Aygör, Reed, Simeonova (Eylül
Akarçeşme, Asena Seyli, Simon, Aslı Koçoğlu) Galatasaray
HDI Sigorta
: Cansu Çetin
, Sinem Yıldız, Nursevil Aydınlar
Gökbudak, Hande Baladın
, Aslı Kalaç
, Atkinson (Buse Kayacan, Çağla Akın
, Leys, Meryem
Boz, Elifsu Ericek
, Melike Yılmaz
, Jackson
)
Setler: 30-32, 20-25, 25-20, 28-30
Süre: 126 dakika (38, 27, 26, 35)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.