Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: Beylikdüzü Spor KompleksiHakemler: Bülent Bozkurt, Tayfun ŞenerKameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz (Melisa Memiş, Simay Kurt, Bahar Akbay, Seray Altay, Ayşegül Girgin, Buse Melis Kara)VakıfBank: Robinson,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi

Hakemler: Bülent Bozkurt, Tayfun Şener

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Hunter, Simone Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz (Melisa Memiş, Simay Kurt, Bahar Akbay, Seray Altay, Ayşegül Girgin, Buse Melis Kara)

VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes ( Gizem Güner, Buket Gülübay, Ebrar Karakurt)

Setler: 17-25, 17-25, 21-25

Süre: 72 dakika (21, 24, 27)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında VakıfBank, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 05:53 Kaynak: AA

Spor
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