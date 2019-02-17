Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal
Eczacıbaşı VitrA: Kim Koung
, Gibbemeyer, Gamze Kılıç, Meliha İsmailoğlu
, Büşra Kılıçlı
, Boskovic (Simge
Aköz, Ezgi Dilik
) Beşiktaş
: Jerkov, Dilara Bilge, Rykhliuk, Rida Erlalelitepe, Janset
Erkul, Arelya Karasoy (Pınar
Atasever, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak, Zeynep Üzen, Tuğçe Ersan, Fatma Beyaz
)
Setler: 25-19, 25-16, 25-19
Süre: 78 dakika (25, 23, 30)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.