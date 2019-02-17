Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Ramazan Demiröz, Metin KorkutTürk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, İpek Ercan (Berin Yıldırım, Nikolic, İrem Çor)Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Yasemin Özel, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Kübra...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Demiröz, Metin Korkut

Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, İpek Ercan ( Berin Yıldırım, Nikolic, İrem Çor)

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Yasemin Özel, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Mariana Aydın, Esra Çetin, Gerasymova, Marina Tumas)

Setler: 25-18, 25-21, 28-26

Süre: 88 dakika (22, 26, 40)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Türk Hava Yolları, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:51 Kaynak: AA

Korkut, Vestel, Berin Yıldırım, Spor
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