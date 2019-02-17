Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Demiröz, Metin Korkut Türk Hava Yolları
: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, İpek Ercan ( Berin Yıldırım
, Nikolic, İrem Çor)
Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan
, Yasemin Güveli, Yasemin Özel, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Mariana Aydın
, Esra Çetin, Gerasymova, Marina
Tumas)
Setler: 25-18, 25-21, 28-26
Süre: 88 dakika (22, 26, 40)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Türk Hava Yolları, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.