Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Arzu Emiroğlu, Tuncay SevimNilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Resmiye Çakmak) Aydın Büyükşehir Belediyespor: Lopez, Brayelin Martinez, Gözde Dal İrgi, Duygu Düzceler,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Arzu Emiroğlu, Tuncay Sevim

Nilüfer Belediyespor: Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Lazic (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Resmiye Çakmak)


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Lopez, Brayelin Martinez, Gözde Dal İrgi, Duygu Düzceler, Fulden Ural, Jineiry Martinez (Sedef Sazlıdere, Seda Arısoy, Ezgi Akyaldız, Nikolaeva, Ceyda Durukan)

Setler: 25-18, 25-18, 25-20

Süre: 83 dakika (29, 25, 29)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 07:57 Kaynak: AA

voleybol, Vestel, Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Deplasmanda Kasımpaşa'ya Fark Attı: 4-1 Göztepe, Deplasmanda Kayserispor'a Mağlup Oldu: 2-1

Trabzonspor, Evinde Aytemiz Alanyaspor'a Mağlup Oldu: 2-0 Real Madrid Evinde Girona'ya Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 21:01:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]