Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: Mimar SinanHakemler: Hakkı Demiralay, Turgut UzunçakmakAydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Fulden Ural, Jineiry Martinez, Gonzales, Brayelin Martinez, Ceyda Durukan (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyaldız, Erçe Kasapoğlu)Halkbank: Simeonova, Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Aysun...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Fulden Ural, Jineiry Martinez, Gonzales, Brayelin Martinez, Ceyda Durukan (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyaldız, Erçe Kasapoğlu)

Halkbank: Simeonova, Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Aysun Aygör, Reed (Eylül Akarçeşme, Aslı Koçoğlu, Simon)

Setler: 25-20, 26-24, 25-19

Süre: 90 dakika (27, 34, 29)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:02 Kaynak: AA

Sazlıdere, Vestel, Büyükşehir Belediyespor, Spor
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