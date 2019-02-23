Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak Aydın Büyükşehir Belediyespor
: Duygu Düzceler, Fulden Ural, Jineiry Martinez, Gonzales, Brayelin Martinez, Ceyda Durukan (Sedef Sazlıdere
, Ezgi Akyaldız, Erçe Kasapoğlu)
Halkbank: Simeonova, Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Aysun Aygör, Reed (Eylül
Akarçeşme, Aslı Koçoğlu, Simon)
Setler: 25-20, 26-24, 25-19
Süre: 90 dakika (27, 34, 29)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.