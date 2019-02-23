Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

47 dakika önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Erol Akbulut, Aylin TurnaoğluGalatasaray HDI Sigorta: Meryem Boz, Leys, Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Melike Yılmaz (Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Cansu Çetin, Atkinson)Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Meryem Boz, Leys, Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Melike Yılmaz ( Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, Cansu Çetin, Atkinson)

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Kara, Ayşegül Girgin, Seray Altay)

Setler: 25-14, 21-25, 25-17, 25-21

Süre: 101 dakika (23, 26, 24, 28)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:33 Kaynak: AA

Gizem Karadayı, Beylikdüzü, Sigorta, voleybol, Spor
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