Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet GülBeşiktaş: Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Rida Erlalelitepe, İkbal Albayrak, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Hümay Topaloğlu, Zeynep Üzen)Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül

Beşiktaş: Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Rida Erlalelitepe, İkbal Albayrak, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Hümay Topaloğlu, Zeynep Üzen)

Türk Hava Yolları: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, İpek Ercan ( Berin Yıldırım, İrem Çor, Havlickova, Funda Bilgi, Su Zent, Duygu Arslan)

Setler: 26-24, 17-25, 18-25, 22-25

Süre: 111 dakika (31, 26, 26, 28)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:40 Kaynak: AA

Bülent Bozkurt, Vestel, Pınar, Türk Hava Yolları, Spor
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