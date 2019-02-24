Salon: Burhan Felek
Hakemler: Bülent Bozkurt
, Mehmet Gül Beşiktaş
: Jerkov, Janset
Cemre Erkul, Rykhliuk, Rida Erlalelitepe, İkbal Albayrak, Arelya Karasoy (Pınar
Atasever, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Hümay Topaloğlu, Zeynep Üzen) Türk Hava Yolları
: Özge Kırdar, Şeyma Ercan, Ruseva, Rahimova, Enright, İpek Ercan ( Berin Yıldırım
, İrem Çor, Havlickova, Funda Bilgi, Su Zent, Duygu Arslan
)
Setler: 26-24, 17-25, 18-25, 22-25
Süre: 111 dakika (31, 26, 26, 28)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendi.