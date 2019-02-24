Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ayşim Erginay
Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan
, Yasemin Güveli, Tumas, Mariana Aydın
, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Seda Canlı) Çanakkale Belediyespor
: Birgül Güler
, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu
, Perez, Melis Durul (Bihter Dumanoğlu, Gökçe
Çiçek Aksoylu, Işıl Öz, Semra Özer)
Setler: 25-14, 25-23, 18-25, 12-25, 15-8
Süre: 116 dakika (23, 29, 27, 22, 15)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Karayolları, Çanakkale Belediyespor'u 3-2 yendi.