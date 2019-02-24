Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

20 dakika önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Ayşim ErginayKarayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Mariana Aydın, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Seda Canlı)Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu, Perez,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ayşim Erginay

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Mariana Aydın, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Seda Canlı)

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu, Perez, Melis Durul (Bihter Dumanoğlu, Gökçe Çiçek Aksoylu, Işıl Öz, Semra Özer)

Setler: 25-14, 25-23, 18-25, 12-25, 15-8

Süre: 116 dakika (23, 29, 27, 22, 15)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Karayolları, Çanakkale Belediyespor'u 3-2 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:18 Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Vestel, Çanakkale Belediyespor, Spor
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