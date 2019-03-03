Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
1 saat önce
Salon: Burhan FelekHakemler: Bülent Bozkurt, Caner ÇildirTürk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Su Zent, Rahimova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Havlickova, İpek Ercan, Duygu Arslan, Mislina Kılıç, İrem Çor)VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş,...
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Bülent Bozkurt
, Caner Çildir Türk Hava Yolları
: Şeyma Ercan, Su Zent, Rahimova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar ( Berin Yıldırım
, Havlickova, İpek Ercan, Duygu Arslan
, Mislina Kılıç, İrem Çor)
VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan
, Cansu Özbay
, Zhu Ting, Zehra Güneş
, Sloetjes ( Gizem Örge
, Buket Gülübay
)
Setler: 14-25, 16-25, 21-25
Süre: 80 dakika (29, 25, 26)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:55 Kaynak: AA
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