Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

50 dakika önce

Salon: Beylikdüzü Spor KompleksiHakemler: Erdal Akıncı, Mehmet TopalKameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Simone Lee (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Melis Kara, Bahar Akbay)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ceyda Durukan, Duygu...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Beylikdüzü Spor Kompleksi

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş, Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Simone Lee (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Melis Kara, Bahar Akbay)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ceyda Durukan, Duygu Düzceler, Fulden Ural, Jineiry Martinez, Lopez, Brayelin Martinez (Erce Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Seda Arısoy, Darya Özbek, Gözde Dal, Nikolaeva, Ezgi Akyaldız)

Setler: 21-25, 25-23, 25-12, 25-15

Süre: 106 dakika (29, 33, 22, 22)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:32 Kaynak: AA

Aydın, Büyükşehir Belediyespor, Beylikdüzü, voleybol, Spor
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