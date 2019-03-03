Salon: Beylikdüzü
Spor Kompleksi
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Ergül Eroğlu, Drews, Ceyda Aktaş
, Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Simone Lee (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Melis Kara, Bahar Akbay) Aydın Büyükşehir Belediyespor
: Ceyda Durukan, Duygu Düzceler, Fulden Ural, Jineiry Martinez, Lopez, Brayelin Martinez (Erce Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere
, Seda Arısoy, Darya Özbek, Gözde Dal, Nikolaeva, Ezgi Akyaldız)
Setler: 21-25, 25-23, 25-12, 25-15
Süre: 106 dakika (29, 33, 22, 22)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.