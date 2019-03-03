Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

32 dakika önce

Salon: AnafartalarHakemler: Arzu Emiroğlu, Fikret FidanÇanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Perez, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım)Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu, Merve...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Anafartalar

Hakemler: Arzu
Emiroğlu, Fikret Fidan

Çanakkale Belediyespor: Birgül
Güler, Perez, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım)

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak (Pınar Atasever, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Rida Erlalelitepe, Tuğçe Ersan)

Setler: 25-18, 16-25, 20-25,
15-25

Süre: 100 dakika (23, 27, 28, 22)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında,
Beşiktaş deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:47 Kaynak: AA

Birgül Güler, Vestel, Yasemin Yıldırım, Beşiktaş, Spor
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