Salon: Anafartalar
Hakemler: Arzu
Emiroğlu, Fikret Fidan Çanakkale Belediyespor
: Birgül
Güler, Perez, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Ece Hocaoğlu
, Yasemin Yıldırım
) Beşiktaş
: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset
Cemre Erkul, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak (Pınar
Atasever, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Rida Erlalelitepe, Tuğçe Ersan)
Setler: 25-18, 16-25, 20-25,
15-25
Süre: 100 dakika (23, 27, 28, 22)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında,
Beşiktaş deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.