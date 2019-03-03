Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Demiröz, Metin Korkut Fenerbahçe Opet
: Fatma Yıldırım, Eda Erdem
Dündar, Antonijevic, Ramos, Dicle
Nur Babat, Vargas (Merve Dalbeler, Rabadzhieva, Polen Ünver, Melis Yılmaz)
Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan
, Yasemin Güveli, Tumas, Mariana Aydın
, Gerasymova (Gülçin Doğan, Seda Canlı, Kübra Kegan, Yasemin Özel, Ayçin Akyol)
Setler: 25-18 25-16, 25-20
Süre: 71 dakika (24, 22, 25)
Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Opet, Karayolları'nı 3-0 yendi.