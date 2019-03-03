Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Ramazan Demiröz, Metin KorkutFenerbahçe Opet: Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Ramos, Dicle Nur Babat, Vargas (Merve Dalbeler, Rabadzhieva, Polen Ünver, Melis Yılmaz)Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Mariana Aydın,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Demiröz, Metin Korkut

Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Ramos, Dicle Nur Babat, Vargas (Merve Dalbeler, Rabadzhieva, Polen Ünver, Melis Yılmaz)

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Mariana Aydın, Gerasymova (Gülçin Doğan, Seda Canlı, Kübra Kegan, Yasemin Özel, Ayçin Akyol)

Setler: 25-18 25-16, 25-20

Süre: 71 dakika (24, 22, 25)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Opet, Karayolları'nı 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:35 Kaynak: AA

Korkut, Vestel, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Spor
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