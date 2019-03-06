Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

25 dakika önce

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Mehmet Gül, Selçuk GörmenVakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Robinson, Rasic, Ebrar Karakurt, Di Lulio (Ayça Aykaç)Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Mehmet Gül, Selçuk Görmen

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Robinson, Rasic, Ebrar Karakurt, Di Lulio (Ayça Aykaç)

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Ece Hocaoğlu, Ebru Bedir, Işıl Öz, Gökçe Çiçek Aksoylu)

Setler: 25-19, 25-21, 25-19

Süre: 76 dakika (25, 26, 25)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında VakıfBank, sahasında Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:17 Kaynak: AA

Spor
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