Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
25 dakika önce
Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: Mehmet Gül, Selçuk GörmenVakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Robinson, Rasic, Ebrar Karakurt, Di Lulio (Ayça Aykaç)Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu,...
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Mehmet Gül, Selçuk Görmen
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Robinson, Rasic, Ebrar Karakurt, Di Lulio (Ayça Aykaç)
Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Semra Özer, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Ece Hocaoğlu, Ebru Bedir, Işıl Öz, Gökçe Çiçek Aksoylu)
Setler: 25-19, 25-21, 25-19
Süre: 76 dakika (25, 26, 25)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında VakıfBank, sahasında Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:17 Kaynak: AA
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