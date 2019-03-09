Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Salim Bekdaş, Erkan SarıHalkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Simon, Aysun Aygör, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Asena Seyli, Reed, Büşra Kaya, Aslı Koçoğlu)Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Melis...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Salim Bekdaş, Erkan Sarı

Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Simon, Aysun Aygör, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Asena Seyli, Reed, Büşra Kaya, Aslı Koçoğlu)

Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Damla Çakıroğlu, Rabadzhieva, Bahar Toksoy Guidetti, Polen Ünver)

Setler: 19-25, 20-25, 19-25

Süre: 78 dakika (28, 24, 26)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve lig etabının son hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:58 Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Eylül, Fenerbahçe, Spor
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