Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
1 saat önce
Salon: TVF BaşkentHakemler: Salim Bekdaş, Erkan SarıHalkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Simon, Aysun Aygör, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Asena Seyli, Reed, Büşra Kaya, Aslı Koçoğlu)Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Melis...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Salim Bekdaş, Erkan Sarı
Halkbank: Aslıhan Kılıç, Ada Germen, Ramos, Simon, Aysun Aygör, Simeonova (Eylül Akarçeşme, Asena Seyli, Reed, Büşra Kaya, Aslı Koçoğlu)
Fenerbahçe Opet: Antonijevic, Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Damla Çakıroğlu, Rabadzhieva, Bahar Toksoy Guidetti, Polen Ünver)
Setler: 19-25, 20-25, 19-25
Süre: 78 dakika (28, 24, 26)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve lig etabının son hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, deplasmanda Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:58 Kaynak: AA
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