Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

22 dakika önce

Salon: Mimar SinanHakemler: Cihat Küçükboyacı, Rıza YelpazeAydın Büyükşehir Belediyespor: Ceyda Durukan, Desislava, Duygu Düzceler, Lopez, Brayelin Martinez, Gözde Dal İrgi (Erce Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Seda Arısoy, Fulden Ural, Ceyda Demirhan)Eczacıbaşı VitrA: Meliha İsmailoğlu,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Rıza Yelpaze

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ceyda Durukan, Desislava, Duygu Düzceler, Lopez, Brayelin Martinez, Gözde Dal İrgi (Erce Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Seda Arısoy, Fulden Ural, Ceyda Demirhan)

Eczacıbaşı VitrA: Meliha İsmailoğlu, Boskovic, Gibbemeyer, Büşra Kılıçlı, Ezgi Dilik, Kim ( Simge Şebnem Aköz, Güldeniz Önal, Gözde Yılmaz)

Setler: 16-25, 16-25, 13-25

Süre: 75 dakika (24, 25, 26)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve lig etabının son haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, lig etabını lider tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:04 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Osmanlıspor Maçı Öncesinde Sahaya İnerek Kaleciyi Çalıştırdı Islam Slimani, Real Betis'e Gitmediği İçin Pişman Oldu!

Dinamo Zagreb'in Golcüsü Iyayi Atiemwen Sevgilisine Şiddet Uyguladı Shinji Kagawa'nın Sosyal Medyada Paylaştığı Fotoğraf, Japonya'da Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 17:26:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]