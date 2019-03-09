Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Rıza Yelpaze Aydın Büyükşehir Belediyespor
: Ceyda Durukan, Desislava, Duygu Düzceler, Lopez, Brayelin Martinez, Gözde Dal İrgi (Erce Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere
, Seda Arısoy, Fulden Ural, Ceyda Demirhan) Eczacıbaşı
VitrA: Meliha İsmailoğlu
, Boskovic, Gibbemeyer, Büşra Kılıçlı
, Ezgi Dilik
, Kim ( Simge Şebnem Aköz
, Güldeniz Önal
, Gözde Yılmaz
)
Setler: 16-25, 16-25, 13-25
Süre: 75 dakika (24, 25, 26)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve lig etabının son haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Bu sonuçla Eczacıbaşı VitrA, lig etabını lider tamamladı.