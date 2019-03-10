Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Yasin Okumuş, Tuncay SevimNilüfer Belediyespor: Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Hazal Selin Arifoğlu, Buse Ünal (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Hande Korkut)Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Yasin Okumuş, Tuncay Sevim

Nilüfer Belediyespor: Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Hazal Selin Arifoğlu, Buse Ünal (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Hande Korkut)

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Buse Melis Kara (Melisa Memiş, Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Bahar Akbay)

Setler: 19-25, 25-18, 25-17, 25-17

Süre: 101 dakika (25, 24, 26, 26)


Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Nilüfer Belediyespor sahasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:01 Kaynak: AA

Vestel, Hande Korkut, Beylikdüzü, voleybol, Spor
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