Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

28 dakika önce

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde küme düşecek takımların belli olacağı baraj etabında maç programı belirlendi.

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Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde küme düşecek takımların belli olacağı baraj etabında maç programı belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursa'da düzenlenecek baraj etaplarının ilki 6, 7 ve 8 Nisan'da, ikincisi ise 16, 17 ve 18 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabakalara lig etabını son 4 sırada tamamlayan Halkbank (5,080 puan), Çanakkale Belediyespor (11,520 puan), Aydın Büyükşehir Belediyespor (21,300 puan), Karayolları (22,500 puan) takımları katılacak.

Takımların lig etabındaki puanlarını taşıyacağı üçer günlük iki turnuva sonunda son iki sırada yer alacak ekipler 1. Lig'e düşecek.

Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı maç programı şöyle:

1. devre

6 Nisan Cumartesi:

14.00 Karayolları-Halkbank

16.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor

7 Nisan Pazar:

14.00 Halkbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor

16.00 Çanakkale Belediyespor-Karayolları

8 Nisan Pazartesi:

13.00 Çanakkale Belediyespor-Halkbank

15.00 Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor

2. devre

16 Nisan Salı:

15.00 Halkbank-Karayolları

17.00 Çanakkale Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor

17 Nisan Çarşamba:

14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Halkbank

16.00 Karayolları-Çanakkale Belediyespor

18 Nisan Perşembe:

13.00 Halkbank-Çanakkale Belediyespor

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:02 Kaynak: AA

Çanakkale Belediyespor, Vestel, voleybol, Spor
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