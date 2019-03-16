Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
16 dakika önce
Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Sadettin Daneri, Tuncay Sevim Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Bailey, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Hande Korkut (Aylin Sarıoğlu, Elif Boran, Özgenur Yurtdagülen, Zeynep Seda Uslu, Seda Menekşe) VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu, Zehra...
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Daneri, Tuncay Sevim
Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Bailey, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Hande Korkut
(Aylin Sarıoğlu, Elif Boran, Özgenur Yurtdagülen, Zeynep Seda
Uslu, Seda Menekşe)
VakıfBank: Kübra Çalışkan
, Cansu Özbay
, Zhu, Zehra Güneş
, Lonneke, Kelsey, (Gizem Güney
Örge, Ayça Aykaç
, Ebrar Karakurt
, Buket Gülübay
, Rasic)
Setler: 18-25, 20-25, 24-26
Süre: 82 dakika (23, 28, 31)
Voleybolda Vestel
Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:33 Kaynak: AA
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