Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

16 dakika önce

Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Sadettin Daneri, Tuncay Sevim Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Bailey, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Hande Korkut (Aylin Sarıoğlu, Elif Boran, Özgenur Yurtdagülen, Zeynep Seda Uslu, Seda Menekşe) VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu, Zehra...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Salon: Cengiz Göllü


Hakemler: Sadettin Daneri, Tuncay Sevim


Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Bailey, Selin Hazal Arifoğlu, Buse Ünal, Bytsenko, Hande Korkut (Aylin Sarıoğlu, Elif Boran, Özgenur Yurtdagülen, Zeynep Seda Uslu, Seda Menekşe)


VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu, Zehra Güneş, Lonneke, Kelsey, (Gizem Güney Örge, Ayça Aykaç, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay, Rasic)

Setler: 18-25, 20-25, 24-26


Süre: 82 dakika (23, 28, 31)


Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ilk maçında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:33 Kaynak: AA

Spor
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