Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde küme düşecek takımların belirleneceği baraj etabında ilk devre maçları yarın Bursa'da başlayacak.

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde küme düşecek takımların belirleneceği baraj etabında ilk devre maçları yarın Bursa'da başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursa'da düzenlenecek baraj etaplarının ilki 6, 7 ve 8 Nisan'da, ikincisi ise 16, 17 ve 18 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabakalara lig etabını son 4 sırada tamamlayan Halkbank (5,080 puan), Çanakkale Belediyespor (11,520 puan), Aydın Büyükşehir Belediyespor (21,300 puan) ve Karayolları (22,500 puan) takımları katılacak.

Takımların lig etabındaki puanlarını taşıyacağı üçer günlük iki turnuva sonunda son iki sırada yer alacak ekipler 1. Lig'e düşecek.

Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ilk devre maçlarının programı şöyle:

Yarın:

14.00 Karayolları-Halkbank

16.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor

7 Nisan Pazar:

14.00 Halkbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor

16.00 Çanakkale Belediyespor-Karayolları

8 Nisan Pazartesi:

13.00 Çanakkale Belediyespor-Halkbank

15.00 Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:28 Kaynak: AA

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