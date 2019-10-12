Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Guidetti, Ceren Kestirengöz, Fatma Yıldırım (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Damla Çakıroğlu, Özay Kurt)

Türk Hava Yolları: Ceylan Arısan, Özge Kırdar Kınasts, Buijs, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Kingdon ( Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Aelbrecht, Ada Germen, Nursevil Gökbudak, Funda Bilgi)

Setler: 25-18, 25-15, 22-25, 18-25, 15-9

Süre: 131 dakika (26, 25, 34, 29, 17)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Opet, Türk Hava Yolları'nı 3-2 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Opet, Mihajlovic'in sayılarıyla teknik molaya 12-5 üstün girdi. Kalan kısımda rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, seti 25-18 kazandı.

Müsabakanın ikinci seti karşılıklı ataklarla geçti. Türk Hava Yolları'nda Aelbrecht'in sayılarına Fenerbahçe'de Mihajlovic karşılık verdi ve skor 9-9'da eşitlendi. Konuk ekibin basit hataları üzerine Fenerbahçe molayı 12-9 önde kapattı. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler seti 25-15 kazandı ve durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan Türk Hava Yollar, teknik molayı 12-10 önde geçmeyi başardı. Kırmızı-beyazlılar, etkili servisler sonucunda seti 25-22 önde kapattı.

Maçın dördüncü setine de etkili giren kırmızı-beyazlılar, etkili servisler sonucunda teknik molayı 12-6 önde geçti. Taktik servislerle üstünlüğünü sürdüren Türk Hava Yolları, seti 25-18 kazanarak skoru eşitledi: 2-2.

Tie-break setinde rakibine göre daha za hata yapan Fenerbahçe, seti 15-9, maçı da 3-2 kazandı.