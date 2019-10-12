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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Ramazan Çevik, Caner ÇıldırAtlas Global Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Koolhass, Elif Boran, Tuğba Şenoğlu, Gözde Dal (Ayça Aykaç, Caratasu, Arzu Tezcan, Şule Yetimoğlu)PTT: Aslıhan Kılıç, Gergena Dimitrova, Janset Erkul, Polen Ünver, Maria...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ramazan Çevik, Caner Çıldır

Atlas Global Yeşilyurt: Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Koolhass, Elif Boran, Tuğba Şenoğlu, Gözde Dal ( Ayça Aykaç, Caratasu, Arzu Tezcan, Şule Yetimoğlu)

PTT: Aslıhan Kılıç, Gergena Dimitrova, Janset Erkul, Polen Ünver, Maria Toğle, Nasya Dimitrova (Ceren Önal, Burcu Genç, Ezgi Dağdelenler, Ceren Baysal, Yağmur Karaoğlu)

Setler: 25-20, 22-25, 25-27, 25-19, 15-6

Süre: 122 dakika (28, 27, 30, 24,13)

Vestel Venus Sultanlar Ligi mücadelesinde Atlas Global Yeşilyurt, sahasında PTT'yi 3-2 yendi.

Burhan Felek, Ayça Aykaç, voleybol, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:24 Kaynak: AA
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