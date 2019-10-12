Son Dakika Haberleri: Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: İlhami Şenyurt, Aylin TurnaoğluVakıfBank: Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, İsabelle Haak, Guimares, Rasic, (Gizem Güner, Ognjenovic, Gözde Yılmaz, Pınar Atasever)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Hande Korkut, Ezgi Dilik, Celeste Plak,...

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Salon: VakıfBank Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Sarayı

Hakemler: İlhami Şenyurt, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank: Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, İsabelle Haak, Guimares, Rasic, ( Gizem Güner, Ognjenovic, Gözde Yılmaz, Pınar Atasever)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Hande Korkut, Ezgi Dilik, Celeste Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Duygu Düzceler, Ecem Alıcı)

Setler: 25-18, 25-18, 23-25, 25-15

Süre: 104 dakika (26, 26, 29, 23)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi karşılaşmasında VakıfBank, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Gizem Güner, voleybol, Şenyurt, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:48 Kaynak: AA
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