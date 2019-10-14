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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

1 saat önce

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ikinci haftası, yarın oynanacak üç karşılaşma ile başlayacak.

Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi, System.String[]

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ikinci haftası, yarın oynanacak üç karşılaşma ile başlayacak.

Ligin ikinci haftasında yapılacak müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

16.00 PTT-VakıfBank (TVF Başkent)

19.00 Türk Hava Yolları-Atlas Global Yeşilyurt (Burhan Felek)

19.30 Aydın Büyükşehir Belediyespor- Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Mimar Sinan)

16 Ekim Salı:

16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları (Burhan Felek)

18.30 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor (Eczacıbaşı)

19.30 Beşiktaş- Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)

Burhan Felek, voleybol, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:42 Kaynak: AA
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